Oasport.it - LIVE Developres Resovia-Conegliano 1-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: Haak e Lubian piegano le coriacee polacche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 17.30 con la sfida tra Vakifbank e Milano. Buona serata!22.34: In casabest player con 28 punti all’attivo, a seguire 23 punti per un0’ottimae 10 a testa per Fahr e una Zhu spesso in difficoltà. Per ilRzeszow 21 punti di Machado, 18 punti per una inarrestabile Korneluk, 14 punti per Fedsuio e 11 per Centka22.32: Non è stato il migliordella stagione ma dall’altra parte della rete c’era una squadra che ha difeso tantissimo e ha giocato sulli straordinari fino a metà del quarto set. Le venete hanno avuto la pazienza che serviva in una partita dove mettere a terra la palla al primo attacco era molto difficile. Anche nelle difficoltà Conegloiano si dimostra squadra di grande qualità15-25 Il mano out di Zhu da seconda linea.