Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57? Bella combinazione sulla sinistra per il: il cross di Lykogiannis viene deviato in corner da Chevalier.55? GUDMUNDSSON! Che giocata dell’islandese! Il terzino si sbarazza di mezza difesa rossoblù con una sgasata da centometrista e riesce a calciare da dentro l’area con il destro. Skorupski riesce a bloccare il pallone.54? Meunier entra in ritardo su Ndoye: ammonito l’ex PSG.54? Buona uscita di Skorpuski che interrompe il triangolo tra Sahraoui e Bouaddi.52? Ci prova Dallinga con il destro, Chevalier respinge con il corpo.51? NDOYE! Altra bella palla offerta da Lykogiannis per lo svizzero, bravo a scappar a via a Meunier sulla sinistra. L’ala rossoblù calcia con il destro, trovando la ribattuta provvidenziale di Diakitè.49? David rimane a terra: il canadese sembra aver rimediato un problema alla caviglia.