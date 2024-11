Latina alla guida ubriaco perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | denunciato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 novembre 2024 – E’ stato trovatoin stato di ebrezza un uomo di 43 anni aed era rimasto coinvolto in un incidente: aveva perso iled era finito in una una cunetta a bordo, con l’autovettura inclinata su un fianco.In quella circostanza, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di, nel procedere ai rilievi del caso, hanno sottoposto ad accertamenti alcolemici il conducente del veicolo, presso una struttura sanitaria. L’esito dell’analisi di laboratorio, recentemente pervenuto, ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. L’uomo è stato deferito, in stato di libertà.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.