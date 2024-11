Lettera43.it - La Cina sta investigando il ministro della Difesa per sospetta corruzione

Laha messo sotto inchiesta ilDong Jun per sospetti di. Lo riporta il Financial Times, in base a ex e attuali funzionari Usa a conoscenzavicenda. Dong, ammiraglio nominato nel dicembre 2023, è il terzoconsecutivo coinvolto in scandali simili. I suoi predecessori, Li Shangfu e Wei Fenghe, sono stati espulsi dal Partito comunista e indagati per. Dong, responsabilediplomazia militare cinese, avrebbe gestito appalti per decine di miliardi, aumentando i sospetti di malaffare. Per il momento, il rapporto del quotidiano britannico non è stato confermato da Pechino.L’indagine su Dong arriva dopo l’epurazione di altri generali dell’Esercito popolare cinese L’indagine su Dong si inserisce in una più ampia epurazione antiche recentemente hanno colpito almeno nove generali dell’Esercito popolare cinese e dirigenti dell’industria