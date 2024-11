Iltempo.it - “Inopportuno, annullo l'incontro”. Zerocalcare dà il via alla guerra tra compagni

Leggi su Iltempo.it

Dopo giorni di riflessione, ancheha deciso di intervenire sulla polemica che sta travolgendo la fiera 'Più Libri Più Liberi'. Michele Rech, in arte, sarà presente in fiera presso lo stand della casa editrice Bao Publishing per i firmacopie, ma ha annunciato la decisione di annullare l'previsto con Chiara Valerio, curatrice della manifestazione, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo 6 dicembre. La scelta è stata spiegata in un lungo e articolato post pubblicato tra le sue storie Instagram, poco dopo un comunicato ufficiale della casa editrice che pubblica i suoi libri. La Bao ha, infatti, ha annunciato che, pur confermando la propria presenzafiera con lo stand, non parteciperà agli eventi interni organizzati dmanifestazione. Nel suo messaggio,affronta la complessità della situazione, spiegando di aver scelto di aspettare prima di esprimersi per non agire con fretta o superficialità.