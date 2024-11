Laprimapagina.it - Incidente a Villorba: morto Natalino Bragato, ex elettricista di Spresiano

Natalino, 65 anni diin pensione, è deceduto mercoledì pomeriggio in unstradale a Lancenigo di, lungo via Postioma. L’mortale è avvenuto poco dopo le 15.30, di fronte allo stabilimento di ZP Arredamenti, non distante dall’incrocio con vicolo Verdi.La Volvo bianca guidata da Natalinostava viaggiando in direzione di Catena ed è andata a scontrarsi frontalmente con un camion che proveniva dall’opposta direzione di marcia ed era guidato da un romeno.Per Natalino, forse colto da malore o impegnato in un tentativo di sorpasso, non c’è stato nulla da fare. Medico e infermieri del Suem 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. I vigili del fuoco di Treviso hanno estratto il corpo di. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale di