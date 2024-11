Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Black Friday Promo Ecco Tutti I Dettagli Dell’Evento

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ildi EA FC 25 è stato annunciato. Nella popolare modalità Ultimate Team ci sarano interessanti novità a partire dalla giornata di venerdi 29 novembre.Le carte Thunderstruck dinamiche potranno ricevere potenziamenti in-game basati sulle prestazioni reali nelle prossime partite di campionato delle loro squadre. Le Thunderstruck Icons, invece, riceveranno l’upgrade in base alle prestazioni di uno dei loro ex club!Ogni potenziamento sarà elettrizzante quanto i giocatori stessi, influenzando Valutazioni, Stili di Gioco e Ruoli per farli brillare in campo. Gli oggetti giocatore potranno ricevere aggiornamenti a partire dal 29 novembre.Potenziamenti Thunderstruck Campionati Maschili Incluse IconeLa squadra vince 2 partite nelle prossime 5 partite di campionato = 2x Stili di Gioco & Ruolo+La squadra segna 6 gol nelle prossime 5 partite di campionato = +1 OVR & +1 RuoloPotenziamenti Thunderstruck Campionati Femminili Incluse IconeLa squadra vince 1 partita nelle prossime 5 partite di campionato = 2x Stili di Gioco & Ruolo+La squadra segna 4 gol nelle prossime 5 partite di campionato = +1 OVR & Nuovo RuoloGli oggetti Thunderstruck e Thunderstruck ICON saranno disponibili in Football Ultimate Team come partedal 29 novembre alle 14:00 UTC.