Trump | Cina fermi produzione fentanyl

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.13 Il presidente eletto, ha affermato che, una volta insediatosi, aumenterà del 10% i dazi in vigore sui prodotti cinesi finché Pechino non assumerà iniziative concrete per fermare ladie di altre droghe sintetiche che vengono contrabbandate in Usa attraverso il Messico. "Ho avuto molti colloqui con lariguardo alle massicce quantità di droghe, in particolare il, inviati negli Stati Uniti ma senza alcun risultato", ha dettoche ha ribadito la sua intenzione appena insediato.