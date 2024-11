Anteprima24.it - Solitek, Bocchino (Lega): “Perchè Mastella non ha detto la verità sui lituani?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Lanon è a caccia di alcun protagonismo, questo lo lasciamo volentieri ache si fa addirittura premiare dalla società che il comune di Benevento paga per le telefonate della domenica, ma ha soltanto reso pubblico le enormi difficoltà deinel procedere con il progettoa Benevento. Questa è lesa maestà?”. Così il segretario provinciale dellaLuigi.“Piuttostodovrebbe spiegare perché da quasi un anno, da quando ila prima volta non fecero il rogito per l’acquisto del compendio industriale chiedendo sempre e soltanto proroghe al preliminare, non ha mai parlato delle difficoltà del gruppo Bod, non ha mailasulla impossibilità a procedere con il progetto tanto decantato durante le campagne elettorali, non ha fatto alcunché per individuare soluzioni alternative”, prosegueche aggiunge: “Si è perso un anno, si poteva avviare un tavolo di confronto mesi fa e invece siamo oggi ancora ad ascoltare dichiarazioni inutili e fuorvianti.