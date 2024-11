Planetel acquisisce il 100% della Suardi Spa per 36 milioni di euro

Bergamonews.it - Planetel acquisisce il 100% della Suardi Spa per 3,6 milioni di euro

Chiuduno.ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione deldel capitale socialesocietàSpa, azienda con sede a Chiuduno che opera nel settorecomunicazione integrata dati e voce e sicurezza, per un corrispettivo provvisorio pari a 3,6di. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di novembre 2024.“L’acquisizione dirappresenta un ulteriore passo per il consolidamento del nostro Gruppo sul territorio – ha commentato l’ad Bruno Pianetti – Con quasi 50 anni di esperienza e competenze altamente specializzate,rafforza il nostro posizionamento nei settori delle TLC e ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di servizi offerti ai nostri clienti, integrando tecnologie innovative e know-how avanzato in settori quali quellovideosorveglianza esicurezza”.