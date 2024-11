Puntomagazine.it - Napoli Stella: irreperibile arrestato dai Carabinieri. Trovati i nascondigli

. Ilo hanno bloccato l’uomo in via Fondaco Cavaiole nel quartiere. I militari hanno trovato droga e denaro. Lo scorso 4 novembre la Corte di Appello di Catanzaro aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti.Si tratta del 58enne Giuseppe Liccardi e doveva scontare la pena di 1 anno di reclusione per detenzione e spaccio di droga. L’uomo però erae idella stazionesi sono messi sulle sue tracce. A darne notizia una comunicazione del Comando Provincialedi.Giorni di appostamenti e servizi di ossevazione terminati in queste ore. Il 58enne è finito in manette e deve rispondere anche di altri reati. I militari dell’Arma, infatti, hanno bloccato l’uomo mentre percorreva vico Fondaco Cavaiole nel quartiere