La guerra per il parcheggio personalizzato

Ha creato dissapori la richiesta negata ad un cittadino che avrebbe voluto uno spazio di sosta per diversamente abili davanti a casa, in via Francioli, tanto da rivolgersi al Garante in materia. La richiesta era di prevedere uno spazio per la sosta di persone disabili, visto che lo stallo già presente in zona il mercoledì viene utilizzato da cittadini con regolare contrassegno che si recano al mercato. "Da sempre l’amministrazione comunale per una politica di gestione delle autorizzazioni rilasciate a persone con disabilità non ha mai previsto uno stallo sotto l’abitazione del richiedente, indipendentemente dalla tipologia – la risposta del Comune –. Tale scelta è determinata dal fatto che alla data odierna (era il 18 giugno, ndr) il Comune ha rilasciato 1.230 autorizzazioni per disabili, tutti residenti a Bovisio Masciago e se per assurdo ognuno richiedesse uno stallo di sosta riservato sotto casa la situazione sarebbe ingestibile.