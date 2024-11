Sport.quotidiano.net - Il Perugia adesso cerca il bis in Coppa Italia. Tra conferme e turn over, Sylla si prepara

L’aria è frizzantina, il morale è più alto, ma il cammino è ancora molto lungo. Ilmette latra gli impegni da non sbagliare. Stavolta non è un impegno di metà settimana che spezza il ritmo, ma un obiettivo. E per questo Lamberto Zauli prova a stare in equilibrio tra la gara di domani sera e la sfida di domenica a Sestri Levante. Ci sarà un po’ di, ma molti giocatori saranno chiamati agli straordinari, perché la posta in palio è pesante e perché il successo di venerdì non deve illudere. Anche perché l’Arezzo sta scontando in ritiro la prestazione sottotono del Curi e arriverà carico all’appuntamento. In difesa, con Angella che non darà la sua disponibilità (resta in dubbio anche per la partita di domenica in campionato), al centro del reparto dovrebbe scattare la conferma per la coppia Plaia-Amoran, così come sulle fasce, con Mezzoni e Giraudo che dovrebbero essere confermati sulle fasce.