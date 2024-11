Bergamonews.it - Entusiasmo Volley Bergamo: PalaFacchetti già sold-out per la sfida contro Milano

. Tifosi entusiasti per il: e il primo segnale arriva dalla biglietteria, che ha già fatto registrare il-out per ladi domenica 1° dicembre al.Questo è il clima che si respira dopo la vittoria su Pinerolo che tanto è piaciuta al pubblico, non solo per il bel gioco, ma anche per il coraggio e il grande cuore rossoblù messo in campo per tutta la durata del match.Da martedì 26 novembre il gruppo tornerà ad allenarsi in palestra. E coach Parisi cercherà di riportare il gruppo alla realtà per prepararlo al meglio agli appuntamenti di un dicembre di fuoco. A cominciare da quello di domenica, quando il pubblico sarà chiamato alper spingere la squadra all’impresa con: Treviglio si prepara per unadi lusso e ad accogliere 3mila cuori appassionati.