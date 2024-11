Sport.quotidiano.net - Dalla prima categoria alle sfide con Messi. Ora il pratese Sartini lascia il Vancouver

Prato, 26 novembre 2024 - Poco più di dieci anni fanava il Mezzana, in. E dopo aver vinto tre volte il titolo canadese, sfidando nell'ultima stagione anche il Miami di un certo Lionel, nelle scorse ore ha annunciato l'addio. Vanninon è più l'natore deiWhitecaps, club militante nella MLS americana. Un'ascesa costante quella che nemmeno il diretto interessato avrebbe forse immaginato, con la scalata iniziata proprio da Prato. Una carriera da tecnico che l'natore oggi quarantottenne,d'adozione, ha iniziato proprio in città. Era infatti il 2010 quando il Mezzana lo chiamò a guidare una squadra giovane che doveva centrare la salvezza in, dove gli elementi portanti erano l’attaccante Banci, capitan Targetti e il difensore Gabbrielli.