Anna all’Estragon la ‘baddie’ è qui Annunciato il tour nei palazzetti

L’artista femminile più ascoltata dell’anno. Con la sua musica ha totalizzato 6 miliardi di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 39 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro. Un fenomeno senza precedenti, in Italia e non solo, che ha conquistato un’intera generazione a colpi di hit e date sold out, in un’estate che l’ha vista protagonista nei principali festival, prima di inaugurare in autunno il suo primo club. Classe 2003, oltre 2 milioni e 300mila follower su Instagram e due milioni e 800mila follower su TikTok,è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre deejay, con una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Uno stile di scrittura graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto BANDO ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix.