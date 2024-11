Gaeta.it - Nuovo richiamo per mortadella Beretta: attenta ai corpi estranei nel salume

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta per gli amanti della, con unalimentare riguardante un lotto di prodotto del Salumificio. La decisione è stata presa a causa della possibile presenza di, in particolare plastica, che può compromettere la sicurezza alimentare. Questoè un promemoria importante per i consumatori, che devono prestare attenzione ai dettagli sui prodotti acquistati.Dettagli suldellaIlriguarda in particolare laIGP senza pistacchio, distribuita con il marchio Viaggio nel Gusto e commercializzata da Trebon Srl. Il lotto coinvolto è identificato con il codice alfanumerico L054431807, come riportato nel comunicato del Ministero. È fondamentale notare che il termine minimo di conservazione del lotto richiamato è fissato per il 28 dicembre 2024.