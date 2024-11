Gaeta.it - Nuove norme per la valorizzazione del mare: cosa prevede il disegno di legge appena approvato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recentedidal Consiglio dei ministri rappresenta un passo importante nelladelle risorse marine italiane. Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del, Nello Musumeci, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che mira a riconoscere e strutturare il potenziale economico e sociale del, una risorsa che si estende ben oltre la semplice impresa. Con un settore in crescita di oltre 250mila aziende e circa un milione di occupati, il valore delsi attesta sui 65 miliardi di euro, un fattore cruciale specialmente per le regioni del Sud Italia.Il contesto economico e sociale delIlnon è solamente un elemento naturale, ma un volano economico significativo per il nostro Paese. Le industrie legate al settore marittimo comprendono diverse attività, dalla pesca all’industria turistica, passando per il trasporto navale e la ricerca scientifica.