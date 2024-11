Quotidiano.net - Nuova udienza per i Menendez, forse primo passo per la libertà

I fratelli Lyle e Erik, che stanno scontando l'ergastolo per l'omicidio dei loro genitori nel 1989, compariranno in tribunale nelle prossime ore per un'che potrebbe essere ilverso la. La procura di Los Angeles ha chiesto a un giudice di aprire allavigilata alla luce di circostanze attenuanti sugli abusi sessuali inflitti dal padre ai due ragazzi cui fin da quando erano piccoli. Al centro di una popolare miniserie di Netflix 'Monsters' con Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez, ihanno già scontato 35 anni di carcere. L'ufficio del procuratore George Gascón ha raccomandato che i due uomini - oggi 54 e 56 anni - ricevano unacondanna a 50 anni con sconti di pena ma potrebbero essere scarcerati subito grazie a una legge della California per aver commesso i delitti quando avevano meno di 26 anni.