Lazio Rovella show Niente infortuni? La reazione del centrocampista è super | E la Juve…

Anche oggi Nicolòè stato uno dei migliori in campo: dopo-Bologna è stato protagonista di un divertentissimo sipariettoLacontinua a volare sulle ali di Zaccagni, Gila, Lazzari e tutti gli altri. Anche di Nicolò, che fino ad ora è stato senza dubbio uno dei migliori della squadra biancoceleste, almeno in top 3.Nicolò(LaPresse) – calciomercato.itL’ex Juventus haato i problemi fisici che lo hanno penalizzato lo scorso anno e per certi versi lo segnano ancora. Lo dimostra in maniera palese la divertentealla domanda di un giornalista in conferenza stampa, che gli fa appunto notare come fisicamentesia in un momento di grazia e ancora senza. Prima di rispondere, ildellane approfitta per nascondere la mano sotto al tavolo per dedicarsi a un gesto apotropaico per così dire, accompagnato da una risata: “Ho lavorato tantissimo con i preparatori, lavoriamo partita per partita, ora c’è il Ludogorets e poi il Parma.