Da Lady Diana a Kate Moss | ecco i profumi preferiti dalle celeb

sono (da sempre) elemento caratterizzante del look al pari del make up. Daa Audrey Hepburn, fino a Jane Birkin e Carla Bruni:le fragranze preferite di alcune.Marilyn Monroe indossava solo due gocce di Chanel N°5 di Chanel, fragranza creata da Gabrielle Chanel ed Ernest Beaux nel 1921. Tra le fragranze predilette dac'è Diorissimo di Dior. Creata da François Demachy, è un mix tra mughetto e muschio bianco. L'Interdit di Givenchy, un mix di note floreali, fu la fragranza fatta apposta per Audrey Hepburn dallo stilista invece Carla Bruni adora Shalimar di Guerlain, jus che colpisce per la persistenza della vaniglia.Nel video di Amica.it si scoprono anche idi Jane Birkin, Claudia Schiffer e.