Caccia al regalo più cool per una vera fashion victim

Abbiamo tutti quella fidanzata, parente, amica che si presenta ad ogni evento vestita a puntino. È il tipo di persona che sa sempre cosa è di tendenza e come indossare anche i capi più stravaganti senza sembrare completamente fuori luogo. E in questa stagione di feste unaaddicted merita decisamente unalla sua altezza! Se hai visto la persona amata indossare certe tendenze, aggiungere alla sua collezione undello stesso genere è sicuramente una mossa intelligente. Ad esempio ogni it girl sa bene che la borsa Coach è di gran moda. Il marchio ha vissuto una grande rinascita negli ultimi anni e il modello Brooklyn 28 è il più desiderato. Ha già conquistato anche la modella Bella Hadid. Elegante, morbida, strutturata e sicuramente senza tempo. Da scegliere magari in burgundy, la tonalità più in e versatile.