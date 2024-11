Bergamonews.it - Accademia Carrara: “Scelte discutibili per trasparenza e decoro. I problemi di politica culturale rimangono irrisolti”

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Donatella Esposti – del circolo Libertà e Giustizia di Bergamo – sulla nomina di Martina Pacelli come nuova direttrice dell’.“Caro Direttore,laha una nuova direttrice, nominata all’unanimità dal CdA che, si dice, “si è riunito con la massima segretezza nelle prime ore di lunedì” . Tanta “segretezza” può suonare comica oppure sospetta, dipende da chi osserva, ma poco importa: il fatto è che questa nomina non ci ha sorpreso. Ce la aspettavamo, come ci aspettavamo che Amministrazione e Fondazione avessero una gran fretta, nella convinzione che, una volta fatta la nomina, sarebbe finalmente ‘passata la nottata’, sarebbe finita l’attenzione dei media e poi rientrata la protesta. Prevedevamo che il CdA non si sarebbe fermato né di fronte allatà del ripescaggio di un nome dalla vecchia terna dell’ultimo concorso, né di fronte all’imbarazzo del fatto che la nuova direttrice sia la moglie dello stesso progettista scelto per il riassetto della