Venezia-Lecce Giampaolo | Passato tempo da mia ultima panchina spero sia come riprendere la bicicletta

“Èun po’ dalla miain Serie A, ma èse non fossi mai uscito dal campo. È statolasarà la stessa cosa domani”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: “Ilgioca bene e ha le idee chiare. In fase di possesso palla sa perfettamente quello che vuole. Contro l’Inter perdeva 1-0 e non ha buttato la palla fino all’ultimo minuto, dice tanta su che mentalità ha dato l’allenatore”.Sul lavoro svolto in questi giorni: “Ci sono tante cose da fare, ma ilnon si può comprare. Devo dare meno nozioni possibili ai calciatori o facciamo confusione. Abbiamo lavorato sul possesso palla, domani vorrei vedere una squadra che si assume la propria responsabilità, che ha coraggio e non regala il pallone”.