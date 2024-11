Ricerca Fondo Italiano per la Scienza | terzo bando Mur da 475 milioni di euro 

Leggi su Ildenaro.it

È di 475lo stanziamento per la terza edizione delFis, ilper la. Il Ministero dell’Università e dellaha confermato l’investimento per ladi base rifinanziando ildedicato atori emergenti ed esperti sui principali ambiti della: dall’ingegneria alle scienze della vita, all’ambito medico – scientifico. Gli stanziamenti interessano due annualità, il 2024 e il 2025, e riguardano progetti caratterizzati da alta qualificazione scientifica, originalità e innovatività, per un importo che va da un minimo di 1 milione a un massimo di 1,9.Il Fis nasce sul modello dell’European Research Council (Erc), il prestigioso programma comunitario dedicato alladi base che valuta itori per l’eccellenza della loro attività, ed anche in questa terza edizione vengono confermati i tre schemi di finanziamento: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant.