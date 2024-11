Oasport.it - L’Italia vince la Coppa Davis: la premiazione degli azzurri, l’Inno di Mameli e l’Insalatiera al cielo

ha conquistato la2024: dopo aver superato l’Argentina al doppio di spareggio (schierando l’inedita coppia composta da Matteo Berrettini e Jannik Sinner) e dopo aver regolato l’Australia in semifinale, glihanno avuto la meglio anche sull’Olanda e hanno così potuto fare partire la festa sul cemento indoor di Malaga. Si tratta del secondo sigillo consecutivo per la nostra Nazionale, che dopo 47 anni di digiuno dall’apoteosi datata 1976 ha firmato un micidiale uno-due.Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati i grandi protagonisti in terra spagnola, dettando legge in tutti i singolari che hanno giocato nel corso di questa settimana. Il numero 1 e il numero 35 del mondo hanno così potuto alzare alla mitica Insalatiera insieme al capitano non giocatore Filippo Volandri, a Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP e bronzo olimpico a Parigi, sconfitto in singolare dall’argentino Francisco Cerundolo) e dai doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.