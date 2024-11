Cityrumors.it - Leclerc perde la pazienza: parole durissime contro Sainz [VIDEO]

Alta tensione in casa Ferrari al termine del GP di Las Vegas. Il monegasco non ci sta e vail suo compagno di squadra. Cosa è successoÈ stato un Gran Premio di Las Vegas ricco di colpi di scena e di sorprese. La prima notizia è sicuramente il quarto titolo conquistato da Max Verstappen. L’olandese, nonostante il quinto posto, è riuscito a restare davanti a Norris e vincere il Mondiale. La seconda è la doppietta a sorpresa della Mercedes. Per Russell una due giorni da sogno con pole e primo posto mentre per Hamilton una domenica positiva con una rimonta dalla decima alla seconda posizione. La terza e forse la più importante per quanto riguarda l’Italia è il duro strala(Lapresse) – cityrumors.itUn qualcosa che era nell’aria da tempo considerato anche il fatto che tra i due i rapporti, almeno in pista, non sono mai stati realmente ottimi.