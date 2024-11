Movieplayer.it - Il doppiaggio nell'era dell'Intelligenza Artificiale: problemi e sfide raccontati al Torino Film Industry

Leggi su Movieplayer.it

Importante appuntamento ieri al Circolo dei Lettori, in collaborazione conPiemonteCommission. Si è svolta ieri alle 15.45 al Circolo dei Lettori dil'incontro dal titolo La figura del doppiatore, tra, nuovee tradizione, con protagonista ANAD - Associazione Nazionale Attori Doppiatori e O.D.S., società torinese di. Un momento importante per discutere'ascesae del machine learning ee conseguenze che potrebbero avere nel settore del, un mestiere sempre più definito in pericolo negli ultimi anni. Ospiti Nel corso'evento sono intervenuti Daniele Giuliani, presidente di ANAD e voce italiana di Paura in Inside Out e Jon Snow in Il trono di spade, Ilaria .