Oasport.it - Coppa Davis 2024: l’Italia affronta l’Olanda per confermare il titolo. Doppio da evitare

Leggi su Oasport.it

Sono diversi i temi che si possono toccare per raccontare la finale della, l’ultima prima di un parziale cambio di format che vedrà i suoi primi passi nel sorteggio del prossimo 2 dicembre a Londra. Italia e Paesi Bassi (spesso noti come Olanda, che pure è il nome di un paio di regioni) si sfidano in un ultimo atto che ha ottime ragioni per considerarsi storico. Si comincerà alle ore 16:00.Innanzitutto, per il team orange è in ogni caso un momento mai visto prima, neppure ai tempi di Tom Okker prima e Richard Kraijicek poi. Ci andò vicino (ma non troppo) nel 2001, quando perse in semifinale dalla Francia, che al netto del 3-2 finale chiuse la pratica già per 3-0 al sabato, quando c’erano i tre set su cinque e il weekend da tre giorni. Stavolta, a 104 anni dal debutto, sotto la guida di Paul Haarhuis all’ultimo atto ci arriva una squadra forse priva del grande big che possono avere altre, ma con una forza media in grado di creare problemi a tante.