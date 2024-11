Metropolitanmagazine.it - Berrettini e Sinner travolgono l’Olanda, l’Italia vince la Coppa Davis

Il cielo è sempre più blu sparano gli altoparlanti del Martin Carpena. Ed è proprio così, perché la vittoria di Janniksu Tallonn Griekspoor 7-6(2) 6-2 consegna nelle mani delil successo in finale sulche vale la secondaconsecutiva. Jannik, Lorenzo Musetti, Matteo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (con Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, protagonisti nei gironi a Bologna) sono gli eroi del terzo titolo italiano indopo quelli del 1976 e del 2023.Questa è ladi Matteo, che con il suo percorso netto in azzurro da Bologna a Malaga torna protagonista e può sognare in grande per la prossima stagione. È ladi Jannikche dai quei tre match point annullati lo scorso anno in semifinale a Novak Djokovic, è partito per un viaggio da sogno che l’ha portato al numero 1.