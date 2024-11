Gaeta.it - Val di Ledro dona alberi di Natale al Vaticano: il viaggio verso piazza San Pietro

La Val diha fatto parlare di sé in questi giorni grazie al gesto di generositàla Santa Sede. Dopo le polemiche suscitate dall'assegnazione dell'albero dial, il distretto dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Garda eha annunciato di avere collaborato con il Comune diper trasportare 40di, insieme agli addobbi, regalati al.Il trasporto degli: un'operazione coordinataIl caricamento e il trasporto deglisono stati effettuati con l'utilizzo di tre camion e due furgoni, specificamente attrezzati per il trasporto di persone e materiali. Per questa operazione, il gruppo di vigili del fuoco è stato accompagnato dal sindaco Renato Girardi e dall'assessore Roberto Sartori. La logistica di questo evento, che ha coinvolto diversi enti e una parte della comunità, ha richiesto una certa pianificazione per garantire che tutto si svolgesse in modo ordinato e efficiente.