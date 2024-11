Ilrestodelcarlino.it - Trovate e-bike rubate nel negozio di Cesena: 30enne denunciato

Ruba una costosa bicicletta elettrica davanti al Tribunale di Forlì e la rivende a un negoziante di. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì che, dopo neanche un’ora, hanno rintracciato l’autore. Poi sono andati anel punto vendita bici e nel seminterrato annesso, non solo hanno rintracciato la bicicletta rubata a Forlì che sarà restituita alla legittima proprietaria, ma ne hanno recuperato altre cinque, della stessa tipologia, unitamente a dei carica batterie elettriche e a un monopattino. Tutto materiale pronto per essere rivenduto illecitamente poiché ritenuto provento di vari furti avvenuti nel circondario. I carabinieri hanno rintracciato anche il proprietario di una delle ulteriori biciclette recuperate, mentre per le altre sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari.