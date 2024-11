Liberoquotidiano.it - Mo: potenze Occidente, 'preoccupazione per piano nucleare Iran'

Washington, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno espresso "seria" per i piani dell'di lanciare una serie di nuove centrifughe per il suo programma, esortando Teheran a riprendere i contatti con l'organismo di controllodelle Nazioni Unite. L'annuncio dell'è arrivato dopo che le quattrooccidentali hanno presentato una mozione di censura contro la repubblica islamica al consiglio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea).