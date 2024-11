Anteprima24.it - La Casertana sogna la vittoria nel derby per smorzare l’andamento in campionato

Tempo di lettura: 2 minuti“Voglio coraggio e determinazione, bitrovare il modo di segnare“: le parole di Iori in conferenza stampa ieri al Pinto, danno un preludio allo spirito con cui ladovrà scendere in campo questo pomeriggio per ilcontro il Giugliano. Fra le due squadre ci sono troppi punti di distanza e troppe squadre in classifica: le tigri sono in zona playoff, i falchetti in zona playout. Bertotto e i suoi vogliono mantenere questa scia, mentre i rossoblù devono uscire dal pantano delle retrovie.Ricominciare dalle buone prestazioniLe prestazioni delle ultime giornate sono positive, soprattutto il pareggio strappato dallo Zaccheria di Foggia ha dato, ancora una volta, segnali di vicinanza tra squadra e tecnico, e soprattutto ci sono ancora segnali di buon gioco.