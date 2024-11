Giornalettismo.com - Il nuovo Codice della strada e l’obbligo del dispositivo Alcolock

Il 20 novembre, il SenatoRepubblica ha approvato – in maniera definitiva – le modifiche al. Sono tanti i cambiamenti rispetto al passato e tra questi c’è anche l’introduzione deldi utilizzo di unchiamato. Si tratta di uno strumento, installato o da installare all’interno di un’automobile, collegato alla centralina di accensione del motore. Il guidatore dovrà “soffiare” attraverso la cannuccia – proprio a mo’ di etilometro utilizzato dalle forze dell’ordine – e se il proprio tasso alcolemico sarà pari a 0,0 g/l (grammi per litro) il motorevettura si accenderà. Altrimenti, no., scattaper ilAttenzione, però: questonon deve essere utilizzato da tutti i guidatori d’Italia.