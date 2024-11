Game-experience.it - GTA 6, la “teoria della Luna” era sbagliata: niente Trailer 2 da Rockstar Games e la community è delusa

avrebbe dovuto pubblicare (o quantomeno annunciare) il2 di GTA 6 durante la giornata di oggi, il 22 novembre 2024, secondo unabasata sulla. ma questo desiderio dei fan si è infranto contro la dura realtà, visto che il team di sviluppo non ha condiviso alcuna novità.Ebbene sì, come ricordato da IGN USA nelle scorse settimane ha iniziato a fare il giro del web unache voleva lo studio aver di fatto anticipato la data di pubblicazione del2 di Grand Theft Auto 6 attraverso il movimentore, seguendo sostanzialmente quanto fatto con il primo.Ricordiamo infatti che due mesi primapubblicazione del1 di GTA 6,aveva pubblicato un’immagine di GTA Online che includeva lain una fase ben precisa, la Gibbosa calante, corrispondente proprio al giorno in cui il team americano ha effettivamente annunciato la data di pubblicazione del primodel gioco.