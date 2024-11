Drammatico incidente domestico | 35enne pontino cade da un albero e sbatte la testa Stava istallando le luci per Natale

Leggi su Dayitalianews.com

Installazione delle Luminarie Natalizie Finisce in Dramma a SermonetaUn uomo di 35 anni di Sermoneta è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre installava le luminarie dinel giardino della sua abitazione. L’si è verificato verso le 9:30 in via dei Gelsi, nella zona di Monticchio, quando l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto da undi magnolia.Immediato Intervento dei Soccorsi: Eliambulanza in AzioneA seguito della caduta, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi del pronto intervento sanitario, tra cui un’ambulanza e un’automedica. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza per trasferire ilall’ospedale San Camillo di Roma, dove riceverà le cure specialistiche necessarie.