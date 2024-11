Berrettini-Kokkinakis oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

Matteose la vedrà contro Thanasinel primo singolare di Italia-Australia, incontro valevole per la semifinale dellasul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna). Il romano è reduce dal vittorioso doppio disputato insieme a Jannik Sinner nei quarti di finale contro l’Argentina. Il ventottenne di Adelaide, invece, ha sconfitto al tie-break decisivo (con tanto di match point annullati) Ben Shalton, dando il là al successo della sua nazione a discapito degli Stati Uniti. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente con i favori del pronostico sulla base delle quote dei bookmakers. Il campione azzurro, infatti, nelle ultime settimane ha destato ottimi segnali, come ha dimostrato il buon quarto di finale raggiunto a fine ottobre all’ATP 500 di Vienna.