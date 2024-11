Rompipallone.it - Affare tra Inter e Real Madrid: Marotta pronto a chiudere

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 23:54 di Alessandro BastaL’potrebbe tornare a parlare con ilper un colpo parecchio importante sul calciomercato:La storia ci ha insegnato che quandosi parlano per operazioni di calciomercato non accade mai nulla di banale. I trasferimenti dall’una all’altra hanno scritto la storia e coinvolto alcuni dei più grandi campioni della loro generazione, gente come Cambiasso, Figo, Ronaldo e Sneijder.Insomma, basta accostare le due società che, in un senso o nell’altro, stanno tutti con le antenne dritte e la storia potrebbe tornare a ripetersi anche in estate. Sì, perché l’ha messo nel mirino un calciatore importante delle Merengues, che non sta trovando grande spazio agli ordini di Carlo Ancelotti.