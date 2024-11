Usa, il Texas offre a Trump un ranch di 700 ettari per il suo piano di deportazione di massa

Leggi su Open.online

Ilha offerto al neo presidente eletto Donaldundi 700nella contea di Starr (al confine con il Messico) per il suodididelle persone migranti. La commissaria delGeneral Land Office, Dawn Buckingham ha scritto al tycoon che il suo ufficio è «pienamente pronto» a collaborare con le agenzie federali per costruire una struttura per la gestione e la detenzione delle persone. L’idea di Buckingham viene da lontano: l’acquisto del terreno risale all’inizio di quest’anno a quando il precedente proprietario si era rifiutato di consentire aldi costruire un muro di confine. «Mi impegno a utilizzare tutti i mezzi disponibili a mia disposizione per ottenere la completa sicurezza operativa del nostro confine», ha scritto la commissaria a