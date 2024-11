Gaeta.it - Stefano Bortolotti vince il Premio letterario Il Battello a Vapore 2024 con un romanzo per ragazzi

si è aggiudicato ilIlcon il suoLo Sgnumfo e la cornucopia del mago egoista. L'evento, dedicato alla letteratura per, ha visto l'autore emergere tra 1056 manoscritti, dimostrando un notevole talento e capacità di narrazione. Dalla sua formazione sui libri de Ilriesce a portare freschezza e originalità in una fiaba moderna che già cattura l'attenzione dei lettori.Chi èe il suo percorsoNato nel 1992 e originario di Trieste,vive attualmente a Pordenone ed è un ingegnere dei materiali, autore e fumettista. La sua passione per la scrittura si è manifestata sin dalla giovane età, influenzata dalla lettura di autori classici come Gianni Rodari, J.