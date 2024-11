Gaeta.it - Santa Marinella celebra Alex Filosini, Campione Italiano di Surf Under 14

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune disi prepara a festeggiare un giovane talento locale:, che ha conquistato il titolo didinella categoria14. Questo risultato non solo evidenzia le sue abilità eccezionali ma offre anche un’importante opportunità di valorizzazione per l’intera comunità. L’assessore allo sport, Marina Ferullo, ha restituito un forte messaggio di incoraggiamento e sostegno nei confronti di, sottolineando quanto il suo successo possa ispirare altri giovani a perseguire i propri sogni sportivi.Un trionfo che entusiasma la comunitàMarina Ferullo, esprimendo le sue congratulazioni, ha dichiarato che il titolo diè una dimostrazione concreta di come talento e impegno possano portare a risultati straordinari.