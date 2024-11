Ilrestodelcarlino.it - Nuovo tour di Cesare Cremonini, oltre mezzo milione di biglietti venduti. La dedica ai fan: “Grazie di cuore”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 novembre 2024 – A una settimana dall’uscita di “Alaska Baby”, ilattesissimo album diin uscita venerdì prossimo, il 29 novembre, ilnegli stadiLive 25 supera il traguardo dei 500miladi persone e una vera e propria caccia al biglietto per unche sta facendo registrare sold out in ogni città. “Superati i 500.000– si legge sul profilo Instagram del cantautore bolognese -.di cuori. ‘Ora che non ho più te’ è per la sesta settimana consecutiva la canzone più passata dalle radio in Italia. È il brano con più presenze consecutive al n.1 del 2024. Wow ragazzi!!di. Una settimana e siamo fuori con l’album”. Il sold out è stato registrato in diverse città italiane, tappe del