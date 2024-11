Dailymilan.it - Milan Futuro, Daniele Bonera perde ancora e Silvano Vos delude: cosa succede?

Ildicontro il Pescara e sprofonda in classifica:Vos. Ma che?Ile adesso la situazione di classifica si fa davvero disastrosa. Troppo Pescara per la formazione allenata da mister, che incassa un sonoro 4-1, non entrando effettivamente mai in partita. Tra le grandi delusioni del match, c’è sicuramente da sottolineare la prestazione negativa del nuovo arrivato in estateVos.L’ex Ajax, infatti, dopo un primo approccio molto positivo con la maglia del, sembra un po’ essersi perso. Rientrato dopo aver recuperato da un infortunio, il giovane olandese non è riuscito a imporsi nel centrocampo del Diavolo. Adesso, quindi, le cose si mettono davvero male per. Sì, perché ilsi trova al 18esimo posto della classifica, con solamente 11 punti conquistati nelle prime 14 gare del campionato.