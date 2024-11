Lapresse.it - Germania, Bosch taglia 5.500 posti di lavoro

, leader mondiale nella fornitura di componenti di autoveicoli, ha annunciato l’intenzione dire 5.550diin tutto il mondo, la maggior parte dei quali in. Il ceo diStefan Hartung, nell’ambito del programma di riduzione della forza, ha annunciato un ulteriore taglio di 5550nella divisione mobilità.La maggior parte deidi, la metà dei quali in, sarannoti nelle unità software per la guida automatizzata entro la fine del 2027, ha dichiarato Hartung, come riporta Handelsblatt. A Schwäbisch Gmünd, tra il 2027 e il 2032 si perderanno 1300di. Si tratta di un posto disu tre nello stabilimento tedesco.Il gruppo sta inoltrendo 750dipresso lo stabilimento di Hildesheim, dove vengono costruiti componenti per l’elettromobilità.