E’ sempre Italia-Germania | tra gli azzurri e una nuova Final Four ci sono i rivali di una vita

E’e la classica delle classiche si ripropone a marzo, quando la Nazionale affronterà la Mannschaft nei quarti die della Nations League. Così ha deciso il sorteggio e con buona pace di Spagna e Portogallo, per gliil match più affascinante e ricco di storia èquello con i tedeschi. Lo dice la storia, perché parli die pensi a pagine di calcio tra le più belle per il Bel Paese.Come non citare la partita del secolo, la semie dei Mondiali in Messico del 1970, quando glidi Valcareggi vinsero per 4-3 allo stadio Azteca. Un match che ricordano diverse generazioni, con Riva protagonista e Rivera col suo gol iconico. Ed è ovviamente altrettanto indimenticabile la notte dell’11 luglio 1982, quando al Santiago Bernabeu la Nazionale di Enzo Bearzot, battendo la, si è laureata campione del mondo per la terza volta.