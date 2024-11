Metropolitanmagazine.it - Dragon Quest III HD-2D Remake Recensione: sia sempre lodato il 2D-HD

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’attesissimoIII HD-2Dè proprio come lo immaginavano i fan più affezionati della serie RPG nata nel 1986: un rifacimento fedele nell’animo e nel gameplay (anche troppo forse) rispettoso di uno dei giochi più influenti della storia, ma esteticamente tutto nuovo e bellissimo, eppure mai irriconoscibile. L’originale, pubblicato nel 1988 per NES, ha tracciato un solco indelebile nel quale innumerevoli altri titoli (non solo i sequel e gli spin off della saga stessa) si sono trovati a loro agio e hanno prosperato. Il successo sia all’epoca che ancor di più dopo ha ben poco di incredibile, ed è merito della sua narrazione epica ma semplice, del sistema di classi ben bilanciato, nonché delle grafiche promozionali e dei design curati nientemeno che da Akira “Ball” Toriyama.