Thesocialpost.it - “Dobbiamo far dormire il bambino”. Strage Altavilla, gli audio prima dell’orrore

Durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" sono stati diffusi i messaggidi Sabrina Fina, uno dei membri autoproclamati "fratelli di Dio", coinvolti nelladiMilicia avvenuta nella villa di Giovanni Barreca. In queste registrazioni, la Fina discute con un altro membro del gruppo riguardo a come far addormentare Emanuel, il più giovane figlio di Antonella Salamone.Ildi 5 anni viene descritto come "iperattivo", e la Fina suggerisce chedi andare a letto "assume melatonina". "È un bimbo molto vivace e un po' nervoso – afferma nel messaggio -. Io, Massimo (Carandente ndr) e la sorella stavamo considerando di dargli dei tranquillanti, qualche cosa che possa regolare il suo umore e ridurre il tempo necessario per addormentarsi.