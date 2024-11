Lanotiziagiornale.it - “Vogliono solo screditare i 5 Stelle, a rispondere sarà la comunità”: parla il deputato M5S Donno

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si avvicina l’assemblea Costituente del 23 e 24 novembre e lo scontro diventa sempre più duro, come dimostra anche la posizione di Chiara Appendino. Leonardodel Movimento 5, cosa sta succedendo?“Stiamo portando avanti un percorso democratico che coinvolge tutta la nostra. In questi giorni leggo ricostruzioni giornalistiche che miranoa creare spaccature, oscurare la figura del presidente Conte e del Movimento. Una sintesi che ha ilscopo diil lavoro compiuto fino a oggi e quello che ancora faremo. Detto questo, ci siamo abituati ma abbiamo le spalle larghe e di certo non ci fermiamo”.Come giudica le parole di Appendino sulla contrarietà a un’alleanza con il Pd: sono una sfida alla leadership di Conte e un sostegno insperato a Grillo?“Sui giornali le viene attribuita una lettura ostile, ma Chiara è vicepresidente del Movimento e ha sempre condiviso la linea del presidente Conte.