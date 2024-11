Justcalcio.com - San Marino ai Mondiali? Ecco come può centrare la qualificazione|Estero

2024-11-21 00:25:00 Arrivano conferme:SanaipuòlaCalciomercato.com Home Sanaipuòla qualificazione AFP via Getty Images Sanha conquistato un’impensabile promozione nella Lega C della UEFA Nations League. La vittoria per 3-1 contro il Liechtenestein ha permesso alla Serenissima di battere diversi primati: prima vittoria di sempre in trasferta per San, primo successo con più di un gol di scarto, prima volta in cui ha messo segno tre reti in un singolo incontro e prima volta in cui la Nazionale ha registrato due successi in un anno.